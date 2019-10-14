«Челси» оценил дебют Чеха в хоккее

«Челси» оценил дебют Петра Чеха в хоккее. Ранее сообщалось, что бывший футбольный голкипер успешно дебютировал в составе британского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».

Его команда одержала победу в матче с «Суидон Уайлдкэтс» со счётом 3:2 Б. Чешский вратарь был признан лучшим игроком встречи в составе своей команды и помог «Гилдфорду» одержать победу в серии послематчевых штрафных бросков.

«Чех дебютировал во второй команде «Гилдфорда» в спорте, в котором он рос, выступая в своей родной Чехии. Наш бывший голкипер и нынешний технический советник сделал несколько умных спасений во время матча. Чех был назван лучшим игроком «Гилдфорда», что стало для него памятным первым опытом в соревнованиях по хоккею с шайбой», — говорится в сообщении «Челси» на официальном сайте клуба.

Большую часть профессиональной карьеры футболиста Чех провёл в «Челси». За лондонский клуб вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Последние несколько лет Чех провёл в «Арсенале».