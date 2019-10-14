Полузащитники «Реала» Бэйл и Модрич получили травмы в своих сборных

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и Гарет Бэйл получили травмы в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 между сборными Хорватии и Уэльса (1:1), сообщает Mundo Deportivo.

Лука Модрич получил травму в столкновении с Харри Уилсоном. Хорват пытался отобрать мяч и в ходе эпизода сам получил травму. Игрок был заменен на 90-й минуте. Вместе него на поле вышел Милан Бадель.

Гарет Бэйл в свою очередь также получил повреждение. Валлиец в концовке встречи прихрамывал, однако не смог покинуть поле, поскольку главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз к тому момент использовал все три замены. В этом матче Гарет Бэйл стал автором единственного гола своей команды.

В турнирной таблице группы E сборная Хорватии занимает 1-е место. В активе команды 14 очков после 7 матчей. Национальная команда Уэльса занимает предпоследнее, 4-е, место. В 6 матчах валлийцы набрали 8 очков.