Бубнов — о выходе на Евро: это хороший результат, но не надо обманывать себя

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал разгромную победу сборной России в матче 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 с Кипром (5:0).

«Можно сказать, что на Кипре команда Станислава Черчесова провела интенсивную тренировку тотальной атаки. Очевидно, что так сборная России намерена действовать против всех соперников, которых она превосходит в классе. Мощный высокий прессинг, максимальная включённость во все игровые эпизоды, большое количество подборов, атака по всей ширине поля. Где бы ни работал Черчесов, он всегда делает акцент на игру через фланги. В сборной для этого есть всё необходимое: активные крайние защитники, инсайды с хорошей подачей, Дзюба на острие. Но в матчах с Шотландией и Кипром россияне также много атаковали через центр, где мяч разыгрывали Головин, Оздоев, Дзюба и другие игроки, подключавшиеся в эту зону ближе к нападающим.

Сборная России вышла из группы за два тура до финиша группового этапа. Это хороший результат, но не надо слишком бурно выражать восторги, обманывая себя. Наша отборочная группа оказалась откровенно слабой, потенциальный соперник по борьбе за второе место, Шотландия, вовсе провалился, остальные изначально сильно уступали в классе. Уровень сопротивления на Евро будет в разы выше, причём высока вероятность, что группа в финальной части окажется значительно сильнее той, что была на чемпионате мира.

Куда более показательным, чем предыдущие, в этом смысле будет следующий матч против сильной сборной Бельгии. Обе команды уже гарантировали себе участие в финальном турнире, могут действовать раскрепощённо», — приводит слова Бубнова Sportbox.