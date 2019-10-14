Варди отписался от Руни в «Инстаграме» после конфликта между их жёнами

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди отреагировал на конфликт между своей женой Ребекой и супругой форварда «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни Колин.



Как сообщает The Sun, футболист «лис» отписался от аккаунта бывшего партнёра по сборной Англии в «Инстаграме». По словам источника, близкого к семье Варди, Джейми всегда ладил с Уэйном, но поступок Колин заставил его пересмотреть свои отношения. Форвард не намерен терпеть такого отношения к своей жене, и отписка от Руни в социальной сети является осознанным жестом и попыткой заступиться за неё.



Ранее жена Руни выступила с обвинением в адрес супруги Варди. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в «Инстаграме» таблоиду. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.

Жена Варди месяцами сливала личные данные подруги. Подруга – жена Руни Дружбе конец.