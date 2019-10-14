Варди отписался от Руни в «Инстаграме» после конфликта между их жёнами

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди отреагировал на конфликт между своей женой Ребекой и супругой форварда «Ди-Си Юнайтед» Уэйна Руни Колин.
Как сообщает The Sun, футболист «лис» отписался от аккаунта бывшего партнёра по сборной Англии в «Инстаграме». По словам источника, близкого к семье Варди, Джейми всегда ладил с Уэйном, но поступок Колин заставил его пересмотреть свои отношения. Форвард не намерен терпеть такого отношения к своей жене, и отписка от Руни в социальной сети является осознанным жестом и попыткой заступиться за неё.
Ранее жена Руни выступила с обвинением в адрес супруги Варди. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в «Инстаграме» таблоиду. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.
- 14 октября 2019
-
12:22
-
12:13
-
12:05
-
11:48
-
11:48
-
11:34
-
10:57
-
10:56
-
10:40
-
10:32
-
10:08
-
09:48
-
09:41
-
09:38
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
08:57
-
08:48
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:17
-
05:46
-
05:28
-
04:30
-
04:03
-
03:46
-
03:30
-
03:00
-
02:35
-
02:15
-
01:42