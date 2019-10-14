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Кирьяков вошёл в число лучших игроков в истории «Карлсруэ»

Кирьяков вошёл в число лучших игроков в истории «Карлсруэ»
Футбол / Германия 0

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков вошёл в число лучших 11 игроков «Карлсруэ», сообщает немецкое издание Badische Presse.

Для определения лучших игроков в своей 125-летней истории немецкий клуб провёл опрос среди болельщиков на своём сайте. В список также попали Оливер Кан, Томас Хесслер и Мехмет Шолль.

Кирьяков защищал цвета «Карлсруэ» с 1992 по 1998 год. За это время он провёл 145 матчей и забил 29 мячей. Клуб в эти годы становился обладателем и финалистом Кубка Интертото, а также доходил до полуфинала Кубка УЕФА.

В 1994 году Кирьяков вошёл в список топ-20 претендентов на приз лучшему игроку Европы – «Золотой мяч». За всю историю туда, помимо Сергея, попадал только один российский игрок – Андрей Аршавин.

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