Д. Билялетдинов: если Тедеско принял вызов «Спартака», то у него есть мужество

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.



«Можно ожидать чего угодно от любого тренера, приходящего в «Спартак». В клубе были специалисты и с именем, и без него, но обстоятельства складывались так, что в отношении тренера всегда принимались радикальные решения. Я не вспомню тренера, который работал в «Спартаке» пять лет. Даже такие, кто отработал три года, в голову не приходят.



Мало что знаю о работе Тедеско. Но «Шальке-04» — крепкая европейская команда. Там всегда заполнены трибуны, болельщики требуют результата. У Тедеско уже должен был накопиться определённый опыт. Если он принял вызов «Спартака», значит у него есть мужество. Дай бог, чтобы мы смогли увидеть новую страницу в истории «Спартака». Хотелось бы, чтобы тренер был один, чтобы он мог работать с игроками, но на это нужно время. К сожалению, его никому не давали в должном объёме.



Сезон пока нельзя назвать провальным, есть ещё время всё исправить. Многое зависит от того, как поведёт себя команда в сложившейся ситуации. Назначение нового специалиста — это всегда эмоциональный толчок. Если команда выиграет два-три матча и обретёт уверенность, то вполне может исправить положение. Стиль игры Тедеско не вызывает вопросов. Будет хорошо, если получится найти баланс между атакующей и оборонительной игрой. Кто найдёт этот баланс, тот и будет на вершине.



Болельщикам я бы посоветовал снизить накал и ощущение величия. «Спартак» силён и болельщиками, и историей. Нужно только всем сплотиться и работать на результат. А Доменико Тедеско – удачи!» — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

«Спартак» возглавил немецкий авантюрист. В «Шальке» он усадил на лавку Хёведеса Для Доменико Тедеско нет авторитетов, он обожает рисковать. При нём в «Спартаке» точно будет весело.