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Кечинов: у Тедеско непростая задача, сейчас «Спартаку» надо уйти от зоны стыков

Кечинов: у Тедеско непростая задача, сейчас «Спартаку» надо уйти от зоны стыков
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.

«То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален, – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. «Спартаку» как раз и нужен такой тренер.

«Спартак» ещё с 80-х годов приучил всех, что они стараются играть первым номером. После Романцева эта тенденция стала потихоньку уходить. Болельщики красно-белых привыкли к атакующей игре, но должны понимать, что сейчас самое главное – результат. А если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско.

«Спартак» всегда ставит задачу – быть первым. Этот сезон уже можно назвать провальным. Даже о тройке призёров можно уже забыть. Сейчас необходимо подальше отойти от зоны стыковых матчей. Перед Тедеско будет стоять непростая задача. Сейчас необходимо обыграть «Рубин», а дальше процесс будет запущен. Начнётся взаимодействие.

Карпин и Черчесов могли бы дать результат в «Спартаке». Станислав Черчесов — это тот тренер, который мог бы вывезти команду из сложившийся ситуации и привести её к чемпионству. Валерий Карпин обладает характером, авторитетом. У него могло бы всё получиться. Но выбор сделан, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

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