Кечинов: у Тедеско непростая задача, сейчас «Спартаку» надо уйти от зоны стыков

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера красно-белых.
«То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален, – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. «Спартаку» как раз и нужен такой тренер.
«Спартак» ещё с 80-х годов приучил всех, что они стараются играть первым номером. После Романцева эта тенденция стала потихоньку уходить. Болельщики красно-белых привыкли к атакующей игре, но должны понимать, что сейчас самое главное – результат. А если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско.
«Спартак» всегда ставит задачу – быть первым. Этот сезон уже можно назвать провальным. Даже о тройке призёров можно уже забыть. Сейчас необходимо подальше отойти от зоны стыковых матчей. Перед Тедеско будет стоять непростая задача. Сейчас необходимо обыграть «Рубин», а дальше процесс будет запущен. Начнётся взаимодействие.
Карпин и Черчесов могли бы дать результат в «Спартаке». Станислав Черчесов — это тот тренер, который мог бы вывезти команду из сложившийся ситуации и привести её к чемпионству. Валерий Карпин обладает характером, авторитетом. У него могло бы всё получиться. Но выбор сделан, посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.
- 14 октября 2019
-
20:04
-
19:51
-
19:31
-
19:31
-
19:27
-
19:12
-
19:11
-
19:02
-
18:56
-
18:53
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:32
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:09
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:32
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
17:00
-
16:38
-
16:29