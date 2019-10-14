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Тедеско сообщил, кто войдёт в тренерский штаб «Спартака». В нём не будет россиян

Тедеско сообщил, кто войдёт в тренерский штаб «Спартака». В нём не будет россиян
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто войдёт в его тренерский штаб в московской команде.

«С немецкой стороны будет Андреас Хинкель, мы работали с ним в «Штутгарте». Тренер вратарей — Макс Урванчки, в одно время он очень меня поддерживал в сложной ситуации, на таких людей я очень надеюсь. Тренером по физподготовке будет русскоговорящий специалист. Пока всё», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что русскоговорящий специалист, о котором сказал Тедеско, — это Владимир Чепзанович, который ранее работал в штабе московской команды.

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