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Тедеско: с Федуном встретились один раз, был хороший разговор

Тедеско: с Федуном встретились один раз, был хороший разговор
Футбол / РПЛ 0

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном.

«Леонида Федуна я один раз встретил, это хороший разговор, который был мне необходим. Я благодарен ему и Томасу Цорну за то, что они проявили ко мне уважение и доверие.

В жизни случаются разные ситуации, не надо обращать внимание на случаи с Налдо и Хёведесом. Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку, каждая ситуация индивидуальна.

Возраст — это не основная причина, у меня нет никаких проблем с футболистами, которые старше меня. Ещенко может быть спокоен.

Нет никаких проблем в работе с командой через переводчика, просто нужно к этому привыкнуть. Думаю, всё будет нормально», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Тедеско сообщил, кто войдёт в тренерский штаб «Спартака». В нём не будет россиян
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