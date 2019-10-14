Тедеско: с Федуном встретились один раз, был хороший разговор

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей встрече с владельцем клуба Леонидом Федуном.
«Леонида Федуна я один раз встретил, это хороший разговор, который был мне необходим. Я благодарен ему и Томасу Цорну за то, что они проявили ко мне уважение и доверие.
В жизни случаются разные ситуации, не надо обращать внимание на случаи с Налдо и Хёведесом. Джикии не стоит беспокоиться за капитанскую повязку, каждая ситуация индивидуальна.
Возраст — это не основная причина, у меня нет никаких проблем с футболистами, которые старше меня. Ещенко может быть спокоен.
Нет никаких проблем в работе с командой через переводчика, просто нужно к этому привыкнуть. Думаю, всё будет нормально», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 14 октября 2019
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