«Фратрия» подарила Тедеско футболку с изображением Бескова

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» подарила новому главному тренеру команды Доменико Тедеско футболку с изображением бывшего наставника красно-белых Константина Бескова.

«Доменико Тедеско — новый главный тренер нашего клуба! Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!» — сообщается в «инстаграме» «Фратрии».

На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил ранее отправленного в отставку Олега Кононова.



«Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Встреча состоится 19 октября.