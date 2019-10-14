Сборная России U19 забила шесть голов сверстникам из Эстонии
Юношеская сборная России (U19) в товарищеском матче разгромила сверстников из Эстонии со счётом 6:0. Встреча состоялась в Таллине на стадионе «Спортлэнд Арена».
Победу российской национальной команде принесли дубли Петрова и Кутового, а также голы Севикяна и Микушина.
Эстония (U19) — Россия (U19) — 0:6 (0:5)
Голы: Петров, 5 — 0:1, Севикян, 7 — 0:2, Кутовой, 19 — 0:3, Микушин, 29 — 0:4, Кутовой, 37 — 0:5, Петров, 72 — 0:6
Это второй матч между эстонскими и российскими юношами в последние дни. 12 октября сборная России под руководством Александра Кержакова добилась победы со счётом 3:0.
Напомним, основная сборная России завоевала путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 странах.
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