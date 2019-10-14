«Газпром Арена» окрасилась в цвета флага России в честь выхода сборной на Евро

Домашний стадион «Зенита» — «Газпром Арена» окрасилась в цвета российского флага в честь выхода сборной России в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

«Газпром Арена» в честь выхода сборной России на Евро-2020», — сообщается в официальном «твиттере» «Зенита».

Сборная России в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на выезде разгромила национальную команду Кипра со счётом 5:0 и гарантировала себе как минимум второе место в итоговой таблице группы I.



Россия, набрав 21 очко, занимает второе место в турнирной таблице группы I. Подопечные Станислава Черчесова на три очка отстают от лидирующей сборной Бельгии. В 9-м туре россияне на своём поле сыграют с Бельгией. Матч состоится 16 ноября.