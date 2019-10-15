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Вратарь Кипра: как только видишь Дзюбу, понимаешь — АПЛ ему идеально подходит

Вратарь Кипра: как только видишь Дзюбу, понимаешь — АПЛ ему идеально подходит
Футбол / РПЛ 0

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо выразил мнение, что нападающему «Зенита» и национальной команды России Артёму Дзюбе было бы по силам заиграть в английской Премьер-лиге.

«После матча с Россией я понял, что Дзюба для России – герой. Все ваши фанаты спрашивали: «Что там у вас с Дзюбой произошло?».

Английский футбол идеально подходит для Артёма. Как только видишь этого парня – его рост, силу, скорость, как он владеет мячом, — сразу понимаешь: для него было бы классно туда переехать. Но я не знаю, захочет ли он покидать Россию. Уровень вашего чемпионата тоже хороший. Но если он поедет в английскую Премьер-лигу, то точно добьётся успеха», — сказал Пардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«У меня две крутые футболки – Месси и Дзюбы». Вратарь Кипра восхищается Артёмом
Он верит в сборную России, вспоминает Санкт-Петербург, а ещё давным-давно играл с Месси.
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