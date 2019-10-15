Полузащитник сборной Украины: Роналду уже вторую игру не может меня обыграть

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о противостоянии с Криштиану Роналду и Пепе. Напомним, сборная Украины обыграла Португалию (2:1) в матче отбора Евро-2020 и досрочно вышла в финальную стадию турнира.
«Роналду меня вторую игру обыграть не может. Также и Пепе, я с ним уже дважды играл в клубе, теперь в сборной ещё два. Тоже не может меня обыграть. Роналду великий футболист, в ноябре будем дома с «Ювентусом» играть, увидим.
Криштиану – пример подражания для многих. У него сегодня были моменты, но мы старались его закрыть, Андрей Пятов отлично сыграл», — приводит слова Малиновского Football.ua.
В своём последнем матче квалификации чемпионата Европы – 2020 сборная Украины встретится с Сербией. Матч пройдёт 17 ноября.
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