Премьер-министр Болгарии призвал главу футбольной федерации уйти в отставку

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал президента футбольной федерации страны покинуть свой пост после скандала, произошедшего во время матча квалификации Евро-2020 Болгария — Англия. Из-за расистских кричалок фанатов хозяев судья дважды останавливал матч. Англичане в итоге решили продолжить встречу, хотя и обсуждали возможность ухода с поля. В итоге матч завершился победой гостей со счётом 6:0.

«Премьер-министр позвонил мне сегодня. Вы знаете, что власти делали много для развития футбола в стране в последние четыре года. Но после недавних событий, учитывая состояние футбола и инциденты, произошедшие накануне, премьер-министр потребовал, чтобы мы прекратили какое-либо сотрудничество с федерацией футбола до того, как не уйдёт глава организации Борислав Михайлов», — цитирует министра спорта Болгарии Красена Кралева Sky Sports.