Каталонский политик — Гвардиоле: смело — клеветать на Испанию, умолчав о Катаре

Испанский и каталонский политик, лидер оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас раскритиковала заявление главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по поводу приговоров каталонским политзаключённым.



«Я восхищалась Гвардиолой как игроком и тренером, но я должна осудить его ложь как „политика“. Очень смело — клеветать на Испанию, но ни слова не говорить об обогатившем его Катаре. Любая идеология вписывается на нашу демократию, если она не нарушает закон. Это не несогласие, а мятеж», — написала Арримадас на странице в «Твиттере».



Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

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