Каталонский политик — Гвардиоле: смело — клеветать на Испанию, умолчав о Катаре
Испанский и каталонский политик, лидер оппозиции в парламенте Каталонии Инес Арримадас раскритиковала заявление главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по поводу приговоров каталонским политзаключённым.
«Я восхищалась Гвардиолой как игроком и тренером, но я должна осудить его ложь как „политика“. Очень смело — клеветать на Испанию, но ни слова не говорить об обогатившем его Катаре. Любая идеология вписывается на нашу демократию, если она не нарушает закон. Это не несогласие, а мятеж», — написала Арримадас на странице в «Твиттере».
Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.
Гвардиола — о заключении лидеров Каталонии: подобное неприемлемо в XXI веке
- 15 октября 2019
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