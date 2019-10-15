Дубль Шомуродова помог Узбекистану одержать победу в матче отбора ЧМ-2022

В 4-м туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная Сингапура принимала команду Узбекистана. Встреча прошла на стадионе «Национальный» и завершилась со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару полузащитника Одила Ахмедова. Под занавес первого тайма хозяева восстановили равенство в счёте. Во второй половине встречи игрокам Узбекистана удалось забить ещё дважды и одержать победу — дублем отметился нападающий Эльдор Шомуродов, на клубном уровне выступающий за «Ростов».
После трёх туров отбора чемпионата мира — 2022 сборная Узбекистана возглавляет группу D, набрав 6 очков. Её ближайшие преследователи в лице Саудовской Аравии и Сингапура к настоящему моменту набрали по 4 очка. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 15 октября 2019
-
18:45
-
18:45
-
18:34
-
18:26
-
18:23
-
18:16
-
18:03
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:28
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:12
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:44
-
16:36
-
16:34
-
16:21
-
16:20
-
15:56
-
15:40
-
15:21
-
15:21
-
15:05
-
14:53
-
14:37
-
14:35
-
14:25
-
14:16
-
14:04
-
13:52