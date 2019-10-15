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Дубль Шомуродова помог Узбекистану одержать победу в матче отбора ЧМ-2022

Дубль Шомуродова помог Узбекистану одержать победу в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / Прочие турниры 0

В 4-м туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная Сингапура принимала команду Узбекистана. Встреча прошла на стадионе «Национальный» и завершилась со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару полузащитника Одила Ахмедова. Под занавес первого тайма хозяева восстановили равенство в счёте. Во второй половине встречи игрокам Узбекистана удалось забить ещё дважды и одержать победу — дублем отметился нападающий Эльдор Шомуродов, на клубном уровне выступающий за «Ростов».

После трёх туров отбора чемпионата мира — 2022 сборная Узбекистана возглавляет группу D, набрав 6 очков. Её ближайшие преследователи в лице Саудовской Аравии и Сингапура к настоящему моменту набрали по 4 очка. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

ЧМ-2022 - Азия. Группа D. 4-й тур
15 октября 2019, вторник. 14:45 МСК
Сингапур
Окончен
1 : 3
Узбекистан
0:1 Ахмедов – 15'   1:1 bin Fandi Ahmad – 45+1'   1:2 Шомуродов – 51'   1:3 Шомуродов – 90+2'
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