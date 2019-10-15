Дубль Шомуродова помог Узбекистану одержать победу в матче отбора ЧМ-2022

В 4-м туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022 сборная Сингапура принимала команду Узбекистана. Встреча прошла на стадионе «Национальный» и завершилась со счётом 1:3.



Гости вышли вперёд уже на 15-й минуте благодаря точному удару полузащитника Одила Ахмедова. Под занавес первого тайма хозяева восстановили равенство в счёте. Во второй половине встречи игрокам Узбекистана удалось забить ещё дважды и одержать победу — дублем отметился нападающий Эльдор Шомуродов, на клубном уровне выступающий за «Ростов».



После трёх туров отбора чемпионата мира — 2022 сборная Узбекистана возглавляет группу D, набрав 6 очков. Её ближайшие преследователи в лице Саудовской Аравии и Сингапура к настоящему моменту набрали по 4 очка. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».