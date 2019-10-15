Гол Видаля с пенальти помог сборной Чили обыграть Гвинею в товарищеском матче
В товарищеском матче сборная Чили встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра прошла на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте и завершилась победой чилийской сборной со счётом 3:2.
На 38-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Гвинеи Ибраима Сори Конте. Ответный гол на 64-й забил нападающий национальной команды Чили Хеан Менесес. Через 7 минут форвард Фелипе Мора упрочил преимущество чилийской сборной в счёте. На 74-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Гвинеи, который успешно реализовал чилийский полузащитник Артуро Видаль. на 80-й минуте хавбек Ибраима Камара сократил отставание Гвинеи в счёте.
Следующий товарищеский матч сборная Чили проведёт в ноябре с национальной командой Парагвая.
- 15 октября 2019
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