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Гол Видаля с пенальти помог сборной Чили обыграть Гвинею в товарищеском матче

Гол Видаля с пенальти помог сборной Чили обыграть Гвинею в товарищеском матче
Футбол / Южная Америка 0

В товарищеском матче сборная Чили встречалась с национальной командой Гвинеи. Игра прошла на стадионе «Хосе Рико Перес» в Аликанте и завершилась победой чилийской сборной со счётом 3:2.

На 38-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Гвинеи Ибраима Сори Конте. Ответный гол на 64-й забил нападающий национальной команды Чили Хеан Менесес. Через 7 минут форвард Фелипе Мора упрочил преимущество чилийской сборной в счёте. На 74-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Гвинеи, который успешно реализовал чилийский полузащитник Артуро Видаль. на 80-й минуте хавбек Ибраима Камара сократил отставание Гвинеи в счёте.

Следующий товарищеский матч сборная Чили проведёт в ноябре с национальной командой Парагвая.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
15 октября 2019, вторник. 19:00 МСК
Чили
Окончен
3 : 2
Гвинея
0:1 Конте – 38'   1:1 Менесес – 64'   2:1 Мора – 71'   3:1 Видаль – 74' (пен)   3:2 Camará – 80'
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