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Федун прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»

Федун прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

«Контракт до 2021 года — это абсолютно нормально, достаточно. Тедеско — выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Как футболисты и болельщики оценивают нового наставника? Оценят тогда, когда завершим этот чемпионат.

Что касается незнания русского языка, для меня это не проблема. Для игроков тоже, поскольку он будет на английском языке говорить, а большинство футболистов его знают. Кроме того, он знает ещё четыре языка. Испанский, французский, немецкий. Так что там проблем нет никаких вообще. Тедеско 34 года, а Ещенко 35? Ну и что? Никаких проблем», — цитирует Федуна «Комсомольская правда».

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