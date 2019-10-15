Федун прокомментировал назначение Тедеско в «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
«Контракт до 2021 года — это абсолютно нормально, достаточно. Тедеско — выбор генерального директора клуба Томаса Цорна. Я с ним согласился. Как футболисты и болельщики оценивают нового наставника? Оценят тогда, когда завершим этот чемпионат.
Что касается незнания русского языка, для меня это не проблема. Для игроков тоже, поскольку он будет на английском языке говорить, а большинство футболистов его знают. Кроме того, он знает ещё четыре языка. Испанский, французский, немецкий. Так что там проблем нет никаких вообще. Тедеско 34 года, а Ещенко 35? Ну и что? Никаких проблем», — цитирует Федуна «Комсомольская правда».
Чего ждать от Тедеско в «Спартаке». 6 фактов о нём, которые помогут разобраться
Доменико прекрасно ладит с фанатами, но может потерять контроль над раздевалкой.
- 15 октября 2019
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