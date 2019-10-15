«Барселона» U12 пропустила турнир, решив не играть в форме с символикой Испании

«Барселона» U12 отказалась представлять Испанию на турнире Danone Nations Cup, так как не хотела играть в футболках с государственной символикой, сообщает AS.



По информации источника, команда приняла участие в квалификации турнира, так как могла выступать в форме клуба. Однако «Барселона» U12 не приехала на финальные матчи, которые прошли в Каталонии в минувшие выходные.



«Они должны были выступать в финальных матчах в испанских футболках. Руководители „Барселоны“ были непреклонны и заявили, что их команда не станет играть не в клубной форме», — сообщил ведущий радиостанции Cadena SER Catalunya.



Вместо «Барселоны» на турнире выступил «Вильярреал» и занял второе место, уступив команде из Мексики. В Danone Nations Cup принимали участие команды из 20 стран.



Напомним, ранее Верховный испанский суд приговорил девятерых лидеров Каталонии к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума о независимости в 2017 году.

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