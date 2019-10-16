Сафонов: у меня хорошие отношения с тренерским штабом молодёжной сборной

Голкипер молодёжной сборной России Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Эстонией (5:0).

«Во-первых, конечно, рад, что добились успеха, тем более с крупным счетом. Мы вышли, показали свою игру, уверенно победили. Это заслуженная победа!

У меня было немного работы. Конечно, у нас были небольшие ошибки, которые приводили не то чтобы к моментам, но к подходам соперника более-менее опасным. В остальном мы контролировали игру, мне в игру не особо пришлось вступать, обычный матч.

У нас хорошие отношения с тренерским штабом. Мы договорились, что в первом матче, если я не буду готов на сто процентов, то не буду играть и буду готовиться ко второму, чтобы быть в обойме, а дальше будем смотреть. В итоге, к первому матчу я восстановился не до конца, остался на скамейке. Ко второму матчу подготовился, тренеры доверили и я отыграл», — приводит слова Сафонова пресс-служба РФС.

Сборная России, набрав 8 очков, поднялась на второе место в группе 5 и уступает лишь Польше (10). Тройку лидеров замыкает Болгария (5).