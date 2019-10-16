Сафонов: у меня хорошие отношения с тренерским штабом молодёжной сборной

Голкипер молодёжной сборной России Матвей Сафонов прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Эстонией (5:0).
«Во-первых, конечно, рад, что добились успеха, тем более с крупным счетом. Мы вышли, показали свою игру, уверенно победили. Это заслуженная победа!
У меня было немного работы. Конечно, у нас были небольшие ошибки, которые приводили не то чтобы к моментам, но к подходам соперника более-менее опасным. В остальном мы контролировали игру, мне в игру не особо пришлось вступать, обычный матч.
У нас хорошие отношения с тренерским штабом. Мы договорились, что в первом матче, если я не буду готов на сто процентов, то не буду играть и буду готовиться ко второму, чтобы быть в обойме, а дальше будем смотреть. В итоге, к первому матчу я восстановился не до конца, остался на скамейке. Ко второму матчу подготовился, тренеры доверили и я отыграл», — приводит слова Сафонова пресс-служба РФС.
Сборная России, набрав 8 очков, поднялась на второе место в группе 5 и уступает лишь Польше (10). Тройку лидеров замыкает Болгария (5).
- 16 октября 2019
-
08:25
-
08:10
-
07:29
-
07:24
-
06:54
-
06:28
-
05:55
-
04:57
-
04:19
-
03:12
-
03:06
-
02:50
-
02:06
-
01:55
-
01:47
-
01:37
-
01:19
-
01:19
-
00:30
-
00:19
- 15 октября 2019
-
23:58
-
23:49
-
23:43
-
23:41
-
23:36
-
23:28
-
22:59
-
22:31
-
22:24
-
22:14
-
21:51
-
21:49
-
21:28
-
21:19
-
21:18