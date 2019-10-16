Галактионов — о матче с Эстонией: заслуженная победа, но есть над чем поработать

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2021 с Эстонией. Встреча прошла на стадионе «Раннастаадион» в Пярну и завершилась со счётом 0:5.

«Полностью довольным быть нельзя. Есть ошибки, которые по качеству игры надо исправлять. Были хорошие эпизоды с нашей стороны, хорошие голевые моменты и те моменты, которые реализовали, поэтому за них надо ребят поблагодарить. Так же как и за их отношение к делу, за их реакцию на игру. Победа заслуженная, но остаются игровые эпизоды, над которыми надо поработать перед дальнейшими соперниками.

Мы знали, как сборная Эстонии старается начинать атаки, как она действует вблизи своих ворот. Поэтому было задание активно прессинговать на чужой половине поля, заставлять соперника выбивать мяч и, когда завладеваем им, правильно им распоряжаться за счёт определенных комбинаций и взаимодействий», — приводит слова Галактионова пресс-служба РФС.

Сборная России, набрав 8 очков, поднялась на второе место в группе 5 и уступает лишь Польше (10). Тройку лидеров замыкает Болгария (5).