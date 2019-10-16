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«Реал» получил компенсацию от «Леганеса», который не давал Лунину игровое время

«Реал» получил компенсацию от «Леганеса», который не давал Лунину игровое время
Футбол / Испания 0

Вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, принадлежащий «Реалу», рассказал, что «Королевский клуб» получил компенсацию от «Леганеса», который не предоставил ему оговорённое количество игрового времени.

«В контракте с „Леганесом“ была предусмотрена определённая компенсация, если я не сыграю оговорённое количество минут. Я не знаю точной суммы. Но знаю, что „Леганес“ выплатил „Реалу“ штраф, так как не выполнил обязательства», — приводит слова Лунина Marca.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В прошлом сезоне 20-летний голкипер выступал на правах аренды за «Леганес». В составе клуба он провёл семь матчей и пропустил семь голов. В нынешнем сезоне украинец не провёл ни одного матча за «Вальядолид».

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