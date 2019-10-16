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Источник: «Барселона» и «Реал» отказались переносить «класико» в Мадрид

Источник: «Барселона» и «Реал» отказались переносить «класико» в Мадрид
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» и «Реала» отказалось от переноса «класико» в Мадрид. Матч, который должен состояться в конце октября на «Камп Ноу», предлагалось перенести из Барселоны в Мадрид из-за акций протестов в столице Каталонии, вызванных судебными приговорами каталонским политикам. Как сообщает Marca, оба испанских клуба выступили против переноса игры.

Матч должен состояться 26 октября на «Камп Ноу». Но в Примере опасаются, что неспокойная обстановка в городе может негативно повлиять на проведение столь важной игры. В связи с этим командам предложили поменяться кругами. То есть во втором круге «класико» проходило бы в Барселоне.

Из-за акций протеста «Барселона» уже испытала некоторые сложности. Так, на очередной матч Примеры с «Эйбаром» каталонцы, возможно, будут добираться на автобусе. Протестные мероприятия приводят к пробкам в городе, поэтому футболисты «Барселоны» не могут добраться до аэропорта. Ранее хавбеку «Барсы» Ивану Ракитичу уже пришлось идти пешком из аэропорта.

Источник: матч «Барселона» — «Реал» могут перенести в Мадрид из-за протестов
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