Джорджевич назвал двух кумиров своего детства

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Лука Джорджевич рассказал, кто являлся его кумирами в детстве.
«В детстве у меня было два кумира. Один — Матея Кежман, который играл за мой любимый клуб „Партизан“ и много забивал. А второй — знаменитый Фернандо Торрес.
Сейчас самые сильные чемпионаты — Испания и Англия. Но мне больше нравится Испания», — ответил Джорджевич на вопросы болельщиков в «сториз» «инстаграма» «Локомотива».
Джорджевич перешёл в «Локомотива» из «Зенита» 12 августа 2019 года. Сумма трансфера составила € 2,5 млн. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе «железнодорожников» принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (во всех — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2023 года.
- 16 октября 2019
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