Аллегри ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в шуточной форме ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Я ещё недостаточно говорю по-английски, но я учусь», — приводит слова Аллегри Przeglad Sportowy.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию контракта с Аллегри, по которому зарплата 52-летнего специалиста на «Олд Траффорд» будет составлять около € 7,5 млн в год. Также сообщается, что итальянец в случае подписания соглашения с «красными дьяволами» попробует привести в «МЮ» бывших подопечных по туринскому «Ювентусу» Марио Манджукича и Эмре Джана, которые при Маурицио Сарри не имеют стабильной игровой практики.
Напомним, последним клубом Аллегри был «Ювентус». В «старой синьоре» он проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.
- 17 октября 2019
-
10:22
-
10:20
-
10:17
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:46
-
08:47
-
01:51
-
00:34
-
00:21
-
00:20
- 16 октября 2019
-
23:50
-
23:50
-
23:30
-
23:29
-
23:00
-
22:52
-
22:28
-
22:14
-
21:55
-
21:34
-
21:26
-
21:11
-
21:01
-
20:54
-
20:47
-
20:29
-
20:18