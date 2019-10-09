Источник: Аллегри назвал условие, при котором возглавит «Манчестер Юнайтед»

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри согласится возглавить «Манчестер Юнайтед» лишь в том случае, если ему предложат этот пост в ближайшие недели, сообщает Gazzetta dello Sport.

Ранее появились слухи о возможном увольнении с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера. Аллегри назывался в качестве возможного сменщика норвежца.

Итальянский специалист пока находится без команды, после окончания минувшего сезона он покинул «Ювентус».

По данным источника, Аллегри хочет быстрее возглавить команду, чтобы у него было время на исправления ситуации.

«Манчестер Юнайтед» провалил начало нынешнего сезона. «Красные дьяволы» по итогам 8 туров набрали лишь 9 очков, от зоны вылета их отделяют два балла.