Аршавин объяснил, зачем записался на курсы УЕФА

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал своё решение записаться на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту (MIP), цель которой — за 20 месяцев дать бывшим игрокам национальных команд знания об административной работе.



«Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути — пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.



Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учётом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного», — приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.

Аршавин, Смертин и Дрогба записались на обучающую программу УЕФА