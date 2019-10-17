Аршавин объяснил, зачем записался на курсы УЕФА

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал своё решение записаться на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту (MIP), цель которой — за 20 месяцев дать бывшим игрокам национальных команд знания об административной работе.
«Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути — пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.
Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учётом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного», — приводит слова Аршавина пресс-служба УЕФА.
- 17 октября 2019
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