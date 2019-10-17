Роналдиньо: Винисиус вскоре станет одним из лучших игроков в мире

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре. По мнению Роналдиньо, его соотечественник может стать одним из сильнейших игроков в мире.
«Он уже играет за один из двух сильнейших клубов в мире. И я думаю, что он вскоре станет одним из лучших игроков в мире», — приводит слова Роналдиньо AFP.
Текущий сезон пока складывается для Винисиуса неудачно. После возвращения в «Реал» Зинедина Зидана бразилец преимущественно начинает матчи на скамейке запасных. Зидан обычно предпочитает Гарета Бэйла или Эдена Азара.
«Реал» в нынешнем сезоне возглавляет турнирную таблицу Примеры. После восьми туров «Реал» набрал 18 очков. «Барселона», занимающая второе место, отстаёт от «Реала» на 2 очка.
- 17 октября 2019
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