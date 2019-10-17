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Президент Примеры назвал невозможным перенос «класико» на 18 декабря

Президент Примеры назвал невозможным перенос «класико» на 18 декабря
Футбол / Испания 0

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном переносе матча 10-го тура «Барселона» — «Реал» с 26 октября на 18 декабря из-за акций протестов в столице Каталонии. Тебас пояснил, что проведение матча 18 декабря невозможно из-за запланированных игр Кубка Испании.

«Дату должна определить федерация. Там применяется другая процедура. Сейчас мы занимаемся корректировкой календаря. Говорят о 18 декабря, но там в этот день будут матчи Кубка Испании. В этом случае мы негативно повлияем на Кубок Испании. Поэтому нам нужно спокойно сесть и всё обдумать», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Барселона охвачена акциями протеста из-за судебных приговоров политическим лидерам Каталонии. Из-за акций протеста в городе образуются огромные пробки.

Матч «Барселона» — «Реал» может быть перенесён на 18 декабря из-за протестов
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