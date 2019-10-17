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Месси: ван Дейк большой и очень быстр, он невероятно ловок для своего роста

Месси: ван Дейк большой и очень быстр, он невероятно ловок для своего роста
Футбол / Лига чемпионов 0

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высоко отозвался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Это защитник, который знает, как выждать подходящий момент, чтобы пойти в отбор или ждать обманного движения. Он большой и очень быстр, невероятно ловок для своего роста. Он быстр, так как делает большие шаги, он впечатляет как в игре в защите, так и в атаке, потому что он забивает много голов», — приводит слова Месси Marca.

Месси пересекался с ван Дейком в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда в первом матче «Барселона» разгромила «Ливерпуль» на своём поле со счётом 3:0. Месси оформил во встрече дубль. Однако в ответном матче красные взяли ещё более убедительный реванш со счётом 4:0. В финале турнира «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).

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