Месси: ван Дейк большой и очень быстр, он невероятно ловок для своего роста

Капитан «Барселоны» Лионель Месси высоко отозвался об игре защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

«Это защитник, который знает, как выждать подходящий момент, чтобы пойти в отбор или ждать обманного движения. Он большой и очень быстр, невероятно ловок для своего роста. Он быстр, так как делает большие шаги, он впечатляет как в игре в защите, так и в атаке, потому что он забивает много голов», — приводит слова Месси Marca.

Месси пересекался с ван Дейком в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2019/20. Тогда в первом матче «Барселона» разгромила «Ливерпуль» на своём поле со счётом 3:0. Месси оформил во встрече дубль. Однако в ответном матче красные взяли ещё более убедительный реванш со счётом 4:0. В финале турнира «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (2:0).