Семья Ракитича заблокировала переход игрока в «Манчестер Юнайтед» из-за погоды

Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», поскольку его семья исключила возможностьпереезда в Англию, сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе «Барселоны». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде сделал ставку на Френки де Йонга, Артура Рамоса и Серхио Бускетса.

По информации издания, погода является важным фактором для членов семьи Ивана. Они предпочитают переезд во Францию или Италию. Ранее сообщалось, что 31-летнем хорватом интересуются «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Ювентус».

В качестве альтернативы Ракитичу руководство «красных дьяволов» рассматривает Сауля Ньигеса («Атлетико») и Джеймса Мэддисона («Лестер Сити»).