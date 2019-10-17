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Семья Ракитича заблокировала переход игрока в «Манчестер Юнайтед» из-за погоды

Семья Ракитича заблокировала переход игрока в «Манчестер Юнайтед» из-за погоды
Футбол / Англия 0

Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», поскольку его семья исключила возможностьпереезда в Англию, сообщает Daily Mail.

В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе «Барселоны». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде сделал ставку на Френки де Йонга, Артура Рамоса и Серхио Бускетса.

По информации издания, погода является важным фактором для членов семьи Ивана. Они предпочитают переезд во Францию или Италию. Ранее сообщалось, что 31-летнем хорватом интересуются «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Ювентус».

В качестве альтернативы Ракитичу руководство «красных дьяволов» рассматривает Сауля Ньигеса («Атлетико») и Джеймса Мэддисона («Лестер Сити»).

Источник: Ракитич покинет «Барселону» зимой
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