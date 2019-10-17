Семья Ракитича заблокировала переход игрока в «Манчестер Юнайтед» из-за погоды
Полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич, скорее всего, не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», поскольку его семья исключила возможностьпереезда в Англию, сообщает Daily Mail.
В нынешнем сезоне Ракитич потерял место в стартовом составе «Барселоны». Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде сделал ставку на Френки де Йонга, Артура Рамоса и Серхио Бускетса.
По информации издания, погода является важным фактором для членов семьи Ивана. Они предпочитают переезд во Францию или Италию. Ранее сообщалось, что 31-летнем хорватом интересуются «Пари Сен-Жермен», «Интер» и «Ювентус».
В качестве альтернативы Ракитичу руководство «красных дьяволов» рассматривает Сауля Ньигеса («Атлетико») и Джеймса Мэддисона («Лестер Сити»).
Источник: Ракитич покинет «Барселону» зимой
- 17 октября 2019
-
22:17
-
22:15
-
21:57
-
21:37
-
21:35
-
21:26
-
21:26
-
21:20
-
21:11
-
21:09
-
21:07
-
21:03
-
20:59
-
20:57
-
20:37
-
20:28
-
19:59
-
19:55
-
19:35
-
19:21
-
19:20
-
18:53
-
18:53
-
18:43
-
18:23
-
18:16
-
17:50
-
17:46
-
17:24
-
17:23
-
17:12
-
16:58
-
16:54
-
16:53
-
16:32
Партнерский контент