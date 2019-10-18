Экс-хавбек «Зенита» Маркизио может возобновить карьеру

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио может возобновить карьеру футболиста, сообщает Sprint e Sport.
Согласно информации источника, 33-летний хавбек может стать игроком «Чизолы», которая выступает в пятом по силе итальянском дивизионе. Бывший футболист уже контактировал с руководством клуба на предмет возможного сотрудничества. Поспособствовать дальнейшим переговорам могут хорошие отношения между Маркизио и президентом «Чизолы» Лукой Ацори.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
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