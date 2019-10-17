Маркизио рассказал, чем его поражает Россия

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в своём «инстаграме» рассказал, чем его поражает Россия.
Экс-футболист, объявивший об уходе из футбола в начале октября, опубликовал фото с прогулки по Москве. Снимок итальянец прокомментировал словами: «Я имел удовольствие посетить и прогуляться по огромным улицам этого замечательного города. Помимо истории и культуры в России меня всегда поражает великолепная чистота улиц. Это так красиво, и это занимает совсем немного времени, если начать с нашего повседневного поведения».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Клаудио Маркизио.
Маркизио перешёл в «Зенит» летом 2018 года на правах свободного агента. Из-за травм итальянец провёл за сине-бело-голубых только 15 матчей и забил 2 мяча во всех турнирах. 1 июля этого года российский клуб объявил о расставании с полузащитником. Ранее Маркизио 12 лет защищал цвета «Ювентуса», воспитанником которого является.
- 17 октября 2019
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