Де Лаурентис: я отказался от € 105 млн, потому что мне нравится Кулибали

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с защитником Калиду Кулибали, подчеркнув, что однажды ему придётся продать игрока.



«Мне очень нравится Кулибали, поэтому я отказался от € 105 млн, которые за него предлагали. Но придёт время, когда мне придётся его продать», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport Italia.



Минувшим летом интерес к 28-летнему сенегальцу проявлял «Манчестер Юнайтед», но в итоге английский клуб купил Гарри Магуайра, который стал самым дорогим защитником в истории футбола. Также в услугах Кулибали были заинтересованы «Манчестер Сити» и «ПСЖ», предлагавший сенегальцу контракт с зарплатой € 15 млн в год.

Текущий контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2018/19 он провёл за неаполитанцев 48 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.