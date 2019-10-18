«Ростов» — о Мамаеве: этому парню точно есть что сказать на поле

Пресс-служба «Ростова» показала, как полузащитник Павел Мамаев набирает форму и готовится к матчам.

«Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», — сообщается в официальном «твиттере» ростовского клуба.

31-летний Мамаев перешёл в «Ростов» в сентябре 2019 года, подписав с клубом контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Футболист получил в ростовском клубе футболку с 10-м номером.

Напомним, Мамаев не выходил на футбольное поле около года. С октября 2018 года по 17 сентября 2019 года футболист находился под стражей за избиение нескольких человек в Москве. Хавбек сначала содержался в СИЗО «Бутырка», а затем отбывал наказание в колонии общего режима.