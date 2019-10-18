Даеи: я буду только рад, когда Роналду побьёт мой рекорд

Бывший нападающий сборной Ирана Али Даеи заявил, что он не расстроится, если форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду побьёт его рекорд по количеству голов за национальную команду. Даеи отличился 109 раз за сборную Ирана, на счету Роналду в настоящий момент 95 голов.

«Я очень горжусь своим мировым рекордом. Думаю, что все иранцы также гордятся тем, чего я достиг в своей карьере. Рекорд принадлежит не мне, а всему иранскому народу.



Я не буду разочарован, когда Роналду побьёт мой рекорд. Все мировые рекорды должны быть побиты. Я рад, что меня превзойдёт такой великий футболист. Он по-прежнему в прекрасной форме. Я считаю, что он входит в тройку лучших футболистов в истории. Он даёт своей сборной гораздо больше, чем Месси — Аргентине. Поэтому между ними двумя я выбираю Криштиану», — приводит слова Даеи Gazzetta dello Sport.