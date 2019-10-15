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Болельщики «Уфы» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России

Болельщики «Уфы» нарисовали самое длинное фанатское граффити в России
Футбол / РПЛ 0

Фанаты «Уфы» изготовили огромное граффити на подходах к стадиону «Нефтяник», на котором клуб проводит свои матчи. Длина граффити на заборе вдоль дороги к стадиону составила 362 метра, сообщает пресс-служба клуба.

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Уфы».

«Идея сделать граффити возникла ещё в 2015 году, когда футбольный клуб «Уфа» вернулся на стадион «Нефтяник». Дорога, ведущая к родному стадиону, пролегает через частный сектор, закрытый серыми заборами, и, естественно, такой вид не создавал антуража футбольного района, каким является Черниковка. Мы нашим фанатским объединением «Уфимцы» постепенно начали реализовывать план по созданию уникального граффити, которое бы отражало дух и философию нашей команды.

В итоге мы сотворили по-настоящему грандиозное граффити длиной 362 метра, которое стало украшением не только отдельного района, но и всего города Уфа. Более того, это стало одним из самых масштабных фанатских граффити в России», — рассказал руководитель фан-клуба «Уфы» Руслан Хакимов.

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