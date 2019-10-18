Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» выступила за проведение матча с «Реалом» 18 декабря

«Барселона» выступила за проведение матча с «Реалом» 18 декабря
Футбол / Испания 0

«Барселона» на своём официальном сайте выступила с заявлением по поводу переноса матча 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом».

В своём заявлении сине-гранатовые подтвердили, что были готовы провести матч в назначенную дату, однако были вынуждены согласиться на перенос в связи с требованием Федерации футбола Испании. Каталонцы выдвинули предложение провести «класико» 18 декабря.

Также клуб выразил сожаление в связи с положением болельщиков и объявил о начале работы по возвращению средств тем, кто уже приобрёл билеты на матч.

Изначально матч «Барселона» – «Реал» был назначен на 26 октября, однако затем встреча оказалась под угрозой срыва. В настоящее время в Барселоне проходят протестные акции, связанные с решением испанского суда приговорить лидеров Каталонии к тюремным срокам за организацию референдума и митингов за отделение от Испании в 2017 году.

«Реалу» и «Барселоне» дали три дня на переговоры о дате «класико»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019