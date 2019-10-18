Наталья Водянова и Coca-Cola открыли инклюзивный игровой парк в Москве
16 октября в Москве открылся инклюзивный игровой парк с воркаут-зоной и мультифункциональными спортивными площадками.
Новое пространство создано Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» при поддержке Coca-Cola в России и администрации города. Инклюзивный игровой комплекс в Москве стал девятым парком, открытым в рамках совместного проекта Coca-Cola в России и Фонда «Обнажённые сердца», направленного на формирование безбарьерной социальной среды для людей с особенностями развития.
В торжественной церемонии открытия приняли участие основатель Фонда помощи детям «Обнажённые сердца» Наталья Водянова и генеральный менеджер Coca-Cola в России Энди Бакингем.
- 18 октября 2019
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