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Наталья Водянова и Coca-Cola открыли инклюзивный игровой парк в Москве

Наталья Водянова и Coca-Cola открыли инклюзивный игровой парк в Москве
Футбол 0

16 октября в Москве открылся инклюзивный игровой парк с воркаут-зоной и мультифункциональными спортивными площадками.

Новое пространство создано Фондом помощи детям «Обнажённые сердца» при поддержке Coca-Cola в России и администрации города. Инклюзивный игровой комплекс в Москве стал девятым парком, открытым в рамках совместного проекта Coca-Cola в России и Фонда «Обнажённые сердца», направленного на формирование безбарьерной социальной среды для людей с особенностями развития.

В торжественной церемонии открытия приняли участие основатель Фонда помощи детям «Обнажённые сердца» Наталья Водянова и генеральный менеджер Coca-Cola в России Энди Бакингем.

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