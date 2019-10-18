Форварда «Сан-Паулу» дисквалифицировали за употребление кокаина
Форвард бразильского клуба «Сан-Паулу» Гонсало Карнейро был дисквалифицирован на 24 месяца за употребление кокаина, сообщает Globo Esporte. Санкции в отношении 24-летнего уругвайца вынес антидопинговый спортивный суд Бразилии.
В организме футболиста обнаружили метаболит кокаина. Его дисквалификация будет отсчитываться с 16 марта 2019 года, когда была взята проба. Теперь спортсмен планирует подать апелляцию, о чём сообщил его представитель.
Юрист Карнейро сообщил, что суд учитывал все обстоятельства дела. Так, было учтено, что использование вещества не было преднамеренным и произошло во внесоревновательный период. По словам юриста, он считает наказание слишком суровым, поэтому будет подана апелляция.
- 18 октября 2019
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