Форварда «Сан-Паулу» дисквалифицировали за употребление кокаина

Форвард бразильского клуба «Сан-Паулу» Гонсало Карнейро был дисквалифицирован на 24 месяца за употребление кокаина, сообщает Globo Esporte. Санкции в отношении 24-летнего уругвайца вынес антидопинговый спортивный суд Бразилии.

В организме футболиста обнаружили метаболит кокаина. Его дисквалификация будет отсчитываться с 16 марта 2019 года, когда была взята проба. Теперь спортсмен планирует подать апелляцию, о чём сообщил его представитель.

Юрист Карнейро сообщил, что суд учитывал все обстоятельства дела. Так, было учтено, что использование вещества не было преднамеренным и произошло во внесоревновательный период. По словам юриста, он считает наказание слишком суровым, поэтому будет подана апелляция.