Бывший футболист: Фирмино — это Месси для «Ливерпуля»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Ирландии Джейсон Макатир поделился мнением о нападающем мерсисайдцев Роберто Фирмино.

«У них большое количество «девяток». Брендан Роджерс не мог понять, где стоит использовать Фирмино. Он ставил его на левый фланг. Затем пришёл Юрген Клопп со схемой 4-3-3, где усердно работает полузащита и есть взрывная троица впереди.

Они нуждались в волшебнике, который собирает всё воедино. В этом смысле его роль похожа на ту, что играет Лионель Месси в «Барселоне». Фирмино — это Месси для «Ливерпуля». Когде Роберто нет в команде, все видят, насколько его не хватает.

Их система подходит Мохамеду Салаху и Садио Мане, но именно Фирмино заставляет всё это работать. Без него «Ливерпуль» — совсем другой зверь», — приводит слова Макатира Racing Post.