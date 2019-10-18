УЕФА будет разводить команды из России и Косово на международных турнирах

На заседании УЕФА было принято решение о разведении команд из России и Косово на международных соревнованиях, сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято с учётом возможных проблем с безопасностью на подобных встречах. В связи с этим было решено, что команды из двух стран не будут играть друг с другом на турнирах УЕФА.

При этом женские сборные России и Косово попали в одну отборочную группу Евро-2021. Встреча, которая должна была состояться 9 июня 2020 года, будет проведена на нейтральном поле. Также 4 октября команды должны были сыграть в Косово. Этот матч в итоге был перенесён, дата проведения игры ещё не определена, но известно, что она также будет проходить на нейтральном поле.