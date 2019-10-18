Победная серия «Локомотива» в РПЛ достигла пяти матчей
Московский «Локомотив» одержал победу в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Для «железнодорожников» эта победа стала пятой подряд в чемпионате России. Ранее команда Юрия Сёмина обыграла тульский «Арсенал» (2:1), «Зенит» (1:0), «Оренбург» (3:2) и «Сочи» (1:0).
В следующем туре Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет с московским «Спартаком». Столичное дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» 27 октября, начало — в 19:00 мск.
«Железнодорожники», набрав 29 очков, возглавляют турнирную таблицу российского первенства. В 13 встречах московская команда одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения.
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