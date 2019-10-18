Месси: в «Барселоне» есть люди, которые не хотят, чтобы Неймар возвращался

Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о возможном возвращении в каталонский клуб форварда «ПСЖ» Неймара. Месси признал, что возвращение Неймара осложняет ряд факторов.

«Вернуть Неймара тяжело. Во-первых, изначально его уход из «Барселоны» было трудно представить. Во-вторых, нужно помнить, как он уходил.

Сейчас в клубе есть люди, которые не хотят, чтобы он возвращался. Но в плане спортивной составляющей Неймар — один из лучших в мире. В то же время я понимаю важность других факторов», — цитирует Месси Goal со ссылкой на эфир радио Metro FM 95.1.

Неймар хотел вернуться в «Барселону» из «ПСЖ» минувшим летом, но клубы так и не достигли договорённости. Парижане потребовали сумму, которая не устроила каталонский клуб.