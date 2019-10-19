Родри: у каждого клуба бывают спады, даже у «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Касканте прокомментировал своё отношение к «Ливерпулю», подчеркнув, что это главный конкурент его команды в АПЛ за звание чемпиона.



"«Ливерпуль» — отличная команда. Они играют в красивый, контратакующий футбол, забивают много голов в каждом матче. Также они прекрасно готовы в физическом плане.



Однако они не смогут играть так весь сезон. У каждого клуба бывают спады и нам нужно быть готовыми к этому", — приводит слова испанца The Guardian.



На данный момент «горожане» располагаются на второй строчке чемпионата Англии, отставая от «Ливерпуля» на 8 очков.

24 мая 2018 года Родриго Эрнандес подписал 5-летний контракт с «Атлетико Мадрид». 25 августа в матче против «Райо Вальекано» он дебютировал за новую команду.



3 июля 2019 года был выкуплен клубом АПЛ «Манчестер Сити» за сумму отступных, прописанных в контракте футболиста, в размере € 70 миллионов.