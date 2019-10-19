Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Симеоне — о переносе «эль класико»: сейчас футбол в Каталонии не на первом месте

Симеоне — о переносе «эль класико»: сейчас футбол в Каталонии не на первом месте
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о переносе матча Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Встреча, которая должна была состояться 26 октября в столице Каталонии, была перенесена на более поздний срок. Скорее всего, команды сыграют в декабре. Перенос связан с напряжённой обстановкой в Барселоне, где проходят массовые акции протеста из-за судебных приговоров каталонским общественникам.

«В этой ситуации есть гораздо более важные вопросы, нежели футбольный матч. Надеюсь, скоро в Каталонии снова воцарится спокойствие, а ситуация станет более мирной. На данный момент футбол там не находится на первом месте», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Зидан — о переносе матча с «Барселоной»: я лучше помолчу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019