Симеоне — о переносе «эль класико»: сейчас футбол в Каталонии не на первом месте

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о переносе матча Примеры между «Реалом» и «Барселоной».

Встреча, которая должна была состояться 26 октября в столице Каталонии, была перенесена на более поздний срок. Скорее всего, команды сыграют в декабре. Перенос связан с напряжённой обстановкой в Барселоне, где проходят массовые акции протеста из-за судебных приговоров каталонским общественникам.

«В этой ситуации есть гораздо более важные вопросы, нежели футбольный матч. Надеюсь, скоро в Каталонии снова воцарится спокойствие, а ситуация станет более мирной. На данный момент футбол там не находится на первом месте», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.