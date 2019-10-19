Симеоне — о переносе «эль класико»: сейчас футбол в Каталонии не на первом месте
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о переносе матча Примеры между «Реалом» и «Барселоной».
Встреча, которая должна была состояться 26 октября в столице Каталонии, была перенесена на более поздний срок. Скорее всего, команды сыграют в декабре. Перенос связан с напряжённой обстановкой в Барселоне, где проходят массовые акции протеста из-за судебных приговоров каталонским общественникам.
«В этой ситуации есть гораздо более важные вопросы, нежели футбольный матч. Надеюсь, скоро в Каталонии снова воцарится спокойствие, а ситуация станет более мирной. На данный момент футбол там не находится на первом месте», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.
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