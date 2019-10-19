Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября.

«Все игроки вернулись в команду после перерыва на встречи сборных. Никто не травмировался. Нужно отметить, что не много футболистов из нашей команды отыграли оба матча целиком за свои сборные. Это положительно скажется на их готовности выйти на поле. Три игрока пропустят ближайшую встречу — Желсон, Балло-Туре и Головин. Нам предстоит составить команду из тех игроков, которые у нас имеются.

В Монпелье мы очень плохо сыграли в первом тайме, не показали должного желания и интенсивности в действиях. Во втором тайме прибавили, у нас были моменты. Но этого было недостаточно, чтобы догнать соперника. Мы должны оставаться сосредоточенными во всех играх. Особенно разочарован этим поражением. На старте сезона мы не могли рассчитывать на всех игроков, а в этой встрече у нас была такая возможность. Наш нынешний состав сильнее, чем был в прошлом году. Убеждён, команда будет развиваться и вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».