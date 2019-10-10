Головин дисквалифицирован на один матч

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит домашний матч 10-го тура чемпионата Франции с «Ренном», сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции.



Россиянин был удалён с поля в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3) за две жёлтые карточки. Головин начал матч в стартовом составе. На 81-й минуте 23-летний Александр получил красную карточку после второй жёлтой.



В текущем сезоне Александр сыграл за «Монако» 8 игр в чемпионате Франции, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года. Полузащитник сборной России Александр Головин занял второе место в голосовании болельщиков за лучшего игрока «Монако» в сентябре.



Матч «Монако» — «Ренн» состоится 20 октября.

«Монако» проиграл «Монпелье» в Лиге 1. Головин получил красную карточку