Ловчев — Губерниеву: ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев жёстко ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.

«Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ». На это Губерниев отреагировал так: «Страны уже даже такой нет, да и чемпионом «Спартак» стал не в прошлом году». В ответ Ловчев сказал: «Когда развалился СССР, появилась Россия. «Спартак» 10 лет подряд становился чемпионом, ты не забыл, дружище мой? Ещё скажешь про «Спартак» плохо, получишь!».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 12-е место. В активе команды 14 очков после 12 туров. Сегодня, 19 октября, красно-белые под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско сыграют в матче 13-го тура с «Рубином». Встреча состоится в Москве на «Открытие Арене». Начало матча — в 16:30.